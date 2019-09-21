Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой, сообщает телеканал «НТВ».

Майоров утверждает, что регулярно общается с Потаповой. По его словам, на этой неделе он связывался с ней, чтобы передать Заворотнюк привет. В ответ Потапова призвала его не верить всей информации в СМИ о состоянии здоровья актрисы, передает РИА «Новости».

«Пресса сильно преувеличивает», – написала Потапова другу Заворотнюк.

Ранее друг Заворотнюк журналист Сергей Майоров опроверг слухи о здоровье актрисы и сообщил, что артистка перенесла вторую операцию.

По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя заметно лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату.