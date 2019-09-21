В Пентагоне заявили о «невозможности» отражения атаки дронов на саудовские НПЗ

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

«Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, о которой вы говорите, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск… атак, которые могут быть совершены из Ирана», – сказал Данфорд, слова которого передает РИА «Новости».

По его словам, США работают с союзниками в регионе, чтобы сообща повысить такие оборонительные возможности.

Напомним, в минувшую субботу НПЗ Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как американские «Пэтриоты» не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.

В связи с серьезными последствиями атаки телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал американские системы ПРО, назвав покупку комплексов Patriot «деньгами на ветер».

Тем временем глава Пентагона объявил о переброске на Ближний Восток дополнительных комплексов ПВО и ПРО, а также истребителей и радаров.

Отметим, президент России Владимир Путин предлагал Саудовской Аравии купить российские комплексы С-400 или С-300. В Кремле выразили уверенность, что повторять сказанное нет необходимости.

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