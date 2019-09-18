Путин не стал переспрашивать саудовского принца о С-300 и С-400

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обсуждении президентом Владимиром Путиным с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поставок российских комплексов С-300 и С-400, заявил, что повторять сказанное нет необходимости.

Песков, отвечая на вопрос о том, не предлагал ли еще раз Путин приобрести Саудовской Аравии российские комплексы С-300 и С-400, заявил, что «об этом предложении президента хорошо известно в Эр-Рияде» и «нет необходимости повторять то, что было уже сказано», передает РИА «Новости».

Ранее Песков заявил, что Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не обсуждали тему увеличения добычи нефти.

Напомним, в среду состоялся телефонный разговор российского лидера с саудовским принцем.

До этого Путин предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300, так как в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода королевства были атакованы беспилотниками.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400.