Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на нефтяные объекты

Президент Владимир Путин по телефону обсудил с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом атаку на нефтеперерабатывающие предприятия страны, сообщает пресс-службу Кремля.

Разговор состоялся в соответствии с обращением саудовской стороны, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политики обсудили ситуацию «в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии», Путин «выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего».

Также «рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+» и «выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть».

Кроме того, были затронуты вопросы подготовки «планируемого визита главы российского государства в Саудовскую Аравию».

Напомним, ответственность за удар по саудовским нефтяным объектам взяли на себя йеменские повстанцы – хуситы. При этом США и Саудовская Аравия обвинили в атаке Иран.

Саудовская Аравия заявила, что нашла доказательства причастности Тегерана к инциденту.

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