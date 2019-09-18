Кремль опроверг обсуждение Путиным темы увеличения добычи нефти с саудовским принцем

Президент Владимир Путин не обсуждал в среду в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждалась [возможность увеличения добычи]», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Тем временем старший вице-президент компании «Лукойл» Азат Шамсуаров заявил о готовности увеличить добычу нефти в случае необходимости.

«Если наше государство в лице министерства энергетики примет управленческое решение, мы его выполним», – передает РИА «Новости» ответ Шамсуарово на вопрос о возможности увеличения добычи нефти компанией на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Он добавил также, что «Лукойл» сохраняет план по росту добычи углеводородов на 1-1,5% в 2019 году.

Напомним, утром в среду мировые цены на нефть снижались после заявлений Саудовской Аравии о сроках восстановления добычи. Также инвесторы обратили внимание и на данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США.