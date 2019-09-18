Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Утром в среду мировые цены на нефть снижаются после заявлений Саудовской Аравии о сроках восстановления добычи. Также инвесторы обратили внимание и на данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 64,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,32%, до 58,91 доллара за баррель.

В начале недели нефтяные котировки подскочили более чем на 10% после новостей об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в субботу, что привело к снижению добычи королевством почти вдвое.

Опасения рынков были вызваны неясностью по масштабам ущерба, срокам восстановления добычи и рисками новых нападений.

Во вторник на пресс-конференции министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября. В результате нефтяные цены опустились во вторник на 7%.

Сдерживают котировки также данные API о неожиданном росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Институт в ночь на среду сообщил о росте запасов этого вида сырья в стране за неделю по 13 сентября на 592 тыс. баррелей.

Аналитики ожидают, что запасы за период снизились в стране на 2,5 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.