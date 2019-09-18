Нефть WTI подешевела более чем на 6%

На торгах в США нефть марки WTI подешевела более чем на 6%, свидетельствуют данные бирж.

На 23.05 мск цена снизилась до 59,12 доллара за баррель. Таким образом, стоимость WTI упала на 3,78 доллара или 6,01%, передает ТАСС.

Отметим, что в ходе торгов цена опускалась и ниже 59 долларов за баррель.