Цены на нефть перешли к коррекционному снижению

Утром во вторник утром цены на нефть коррекционно снижаются после скачка почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.

По данным на 8.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87%, до 68,42 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,24%, до 61,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник после открытия торгов цена Brent подскочила на 19%, WTI – на 16%. Затем рост замедлился до 8-9%.

К вечеру понедельника удорожание вновь ускорилось и достигло 15%. В среднем нефть подорожала из-за событий в Саудовской Аравии на 13%.

Напомним, крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти – Саудовская Аравия – сократила производство нефти более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 млн.

При этом ситуация на Ближнем Востоке может ухудшиться на фоне подозрений США против Ирана, что может еще какое-то время поддерживать нефтяные цены, считает аналитик Cityindex Фиона Чинкотта, передает Reuters.

«Однако давайте также не забывать о том, что сейчас ситуация со спросом не так хороша, что быстро снизит цены. Недавняя промышленная статистика по Китаю оказалась негативной», – отметила эксперт.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

США обвинили Иран в этом инциденте, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники.

В американском сенате призывали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана.

В Тегеране назвали ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. Китай назвал безответственными обвинения США в адрес Ирана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.