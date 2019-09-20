Назван размер страховых выплат за посадку самолета на кукурузном поле

Выплаты страховой компании «Альфастрахование» по КАСКО за поврежденный во время посадки на кукурузном поле Airbus A321 составят свыше 46 млн долларов, заявил замгендиректора компании, президент Международного союза авиакосмических страховщиков Илья Кабачник.

«Страховые выплаты компании «Альфастрахование» по КАСКО лизингодателю за повреждение самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье 15 августа 2019 года, составляют 46,1 млн долларов», – цитирует Кабачника агентство «Москва».

По его словам, сумма на данный момент еще не выплачена лизингодателю до конца, какой-то процент от выплат получит и авиакомпания «Уральские авиалинии».

15 августа А321 «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле после отказа и возгорания обоих двигателей на взлете из-за попадания птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.

Впоследствии президент Владимир Путин присвоил пилотам авиалайнера звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД