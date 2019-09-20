Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.

На видео, опубликованном в Instagram, истребитель пролетел через каньон, после чего взлетел вверх.

«Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах», – написал автор видео sania_kurdoglo.

Напомним, в ноябре 2016 года в интернете было опубликовано видео полета истребителя Су-27, предположительно, украинских ВВС на предельно низкой высоте над головами наблюдавших за его полетом людей.

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