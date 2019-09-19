Актер Устинов на встрече с адвокатом Кучереной заявил о невиновности

Новый адвокат актера Павла Устинова Анатолий Кучерена в четверг провел первую встречу с подзащитным в СИЗО. На ней приговоренный к 3,5 годам колонии актер повторил версию о своей невиновности.

«Мы сегодня встретились в СИЗО, я задал ему несколько вопросов. Он рассказал мне, что не причастен к тому, в чем его обвиняют. По его словам, он ждал своего товарища, и в момент, когда собирался ему позвонить, его задержали», – передает слова Кучерены «Интерфакс».

Он добавил, что Устинов повторил то, что «говорил и до этого, в том числе и в суде».

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал новую видеозапись задержания Устинова.