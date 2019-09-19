Прокуратура занялась делом о перестрелке полицейских в Москве

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на контроль расследование перестрелки между полицейскими у станции метро «Рязанский проспект», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокурор Москвы Денис Попов поставил результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки между московскими полицейскими, на особый контроль», – пояснили в прокуратуре, передает ТАСС.

Решение о возбуждении уголовного дела по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и задержании подозреваемого признаны ведомством законными и обоснованными.

Накануне сотрудники УСБ МВД Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением.

Устроивший перестрелку полицейский задержан, в МВД начали проверку инцидента.