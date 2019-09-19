После перестрелки полицейских у метро в Москве начата проверка

Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку после нападения на двух полицейских в Москве, в результате которого один из них погиб, а второй получил ранение.

«Главное управление собственной безопасности МВД по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро «Рязанский проспект» в городе Москве. На месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки», – сообщили в пресс-центре МВД.

Там уточнили, что МВД даст оценку действиям полицейских, планировавших задержание подозреваемого в получении взятки сотрудника полиции, после чего материалы будут переданы в следственные органы.

Накануне сотрудники УСБ МВД Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением.

Устроивший перестрелку полицейский задержан.