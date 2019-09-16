Цена барреля нефти Brent в ходе торгов в Лондоне поднималась до 71,95 доллара

В первые минуты торгов на лондонской бирже ICE цена нефти Brent с поставкой в ноябре достигала пикового значения в 71,95 доллара за баррель на фоне сообщений об ударах беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на лондонской бирже ICE выросла на 13,86%, до 69,91 доллара за баррель. Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 11,23% – до 61,79 доллара за баррель, передает ТАСС.

При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в 71,95 доллара за баррель. Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в 71 доллар 22 мая 2019 года.

После скачка на открытии торгов на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent вернулась к более низки уровням. По данным на 01.50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent составляет 67,67 доллара за баррель.

Напомним, в понедельник утром США распечатали стратегические резервы нефти.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Вскоре после этого Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

По некоторым оценкам, на восстановление инфраструктуры у Саудовской Аравии уйдут недели. В связи с этим аналитики предсказали повышение цен на нефть до 100 долларов.

Газета ВЗГЛД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.