США распечатали стратегические резервы нефти

Американский лидер Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у Соединенных Штатов стратегические резервы нефти для стабилизации ситуации на рынках.

«С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объеме, достаточном для поддержания нормального уровня снабжения рынков», – заявил Трамп в своем Twitter.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Вскоре после этого Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

По некоторым оценкам, на восстановление инфраструктуры у Саудовской Аравии уйдут недели. В связи с этим аналитики предсказали повышение цен на нефть до 100 долларов.

Газета ВЗГЛД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.