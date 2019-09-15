Аналитики предсказали нефть по 100 долларов из-за атаки дронов на саудовский НПЗ

В понедельник рынок нефти вырастет на 5-10 долларов за баррель, а впоследствии может подскочить до 100 долларов в связи с атаками дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявили трейдеры и аналитики.

Опрошенные аналитики считают, что фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник откроются ростом на 2 доллара за баррель и подорожают на 7-10 долларов за баррель к концу дня, пишет Reuters.

В ближайшие семь дней, если нефтедобыча не будет восстановлена, цены вырастут на 15-20 долларов. Возможен возврат рынка к 100 долларам за баррель, считают эксперты агентства.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке 10 беспилотников. Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи, на восстановление инфраструктуры уйдут недели.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что Саудовская Аравия некоторое время сможет удерживать экспорт на нормальном уровне за счет запасов.