Ценам на нефть предрекли «геополитическую премию» из-за ситуации в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия, лишившаяся примерно половины своей нефтедобычи в результате атак беспилотников на объекты Saudi Aramco, некоторое время сможет удерживать экспорт на нормальном уровне за счет имеющихся запасов, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«В течение нескольких дней или даже недель Саудовская Аравия, вероятно, сможет поддерживать экспорт на нормальном уровне», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новости».

По его словам, у Эр-Рияда есть товарный запас, точный объем которого в настоящее время неизвестен.

По мнению Маринченко, саудиты постараются восстановить добычу нефти в максимально возможные сроки, чтобы не допустить срыва IPO Saudi Aramco и продемонстрировать эффективность в разрешении форс-мажорных ситуаций.

При этом именно Саудовская Аравия обладает крупнейшими в мире свободными производственными мощностями.

«Цены на нефть после открытия площадок в Азии начнут расти», – предсказал эксперт, добавив, что вне зависимости от того, насколько быстро Эр-Рияду удастся справиться с последствиями инцидента, в ценах на какое-то время может появится «геополитическая премия».

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак. Сообщалось, что на восстановление нефтяной инфраструктуры уйдут недели.