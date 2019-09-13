Шойгу наградил посадившего горящий самолет летчика

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил двух победителей фестиваля «Армия России – 2019» в номинации «Мужество и честь» за совершенные ими героические поступки.

Шойгу вручил призы командиру звена авиадивизии Балтийского флота майору Александру Морозову и командиру инженерно-саперного взвода батальона военной полиции Южного военного округа капитану Александру Феоктистову, передает ТАСС.

Майор Морозов успешно посадил загоревшийся в воздухе самолет, применив систему пожаротушения. Его поступок помог избежать жертв среди жителей Калининграда, а также сохранить авиатехнику.

Капитан Феоктистов принимал участие в обеспечении охраны батальона гуманитарного разминирования в Сирии. Он оказал содействие подорвавшемуся на мине командиру батальона и обеспечил безопасный выход остальных военнослужащих с заминированной территории.

«Мы выбираем лучших по 54 военным специальностям, многие из них прошли довольно серьезный боевой путь, чтобы подняться на эту сцену», – сказал министр во время церемонии награждения.

По словам Шойгу, в Вооруженных силах России много летчиков, у которых богатейший опыт – от 100 до 200 боевых вылетов. «Появилось огромное количество командиров, офицеров, которые верой и правдой служили и продолжают служить в самых тяжелых условиях. Мы это видим там, где усилиями наших военных установился мир и одержана победа над международным терроризмом», – отметил министр.

В этом году победителей награждали в девяти номинациях, в том числе «Армия культуры», «Морской волк», «Без нас никто», «Воздушный ас», «Центр управления», «На страже здоровья» и «Финансист», а также «Продовольственный запас», введенной впервые.

Кроме того, в пятницу на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России-2019» Шойгу рассказал о роли российских военных в возвращении мирной жизни в Сирию.

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