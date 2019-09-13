Шойгу рассказал о роли российских военных в возвращении мирной жизни в Сирию

Российские военнослужащие в ходе операции в Сирии сделали все для возвращения в республику мирной и безопасной жизни, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России-2019».

«Когда мы начинали работу в Сирии, территории, не занятые террористами, составляли 18% от территории всей страны», – напомнил министр, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время ситуация полностью изменилась. «Каждый день открываются десятки новых предприятий, работают больницы, школы, ... тысячи сирийских детишек идут в эти школы», – отметил Шойгу. «Чтобы они могли пойти в эти школы, многие-многие наши сотрудники, врачи, инженеры, командиры сделали все, чтобы их учеба, их жизнь стала безопасной», – подчеркнул глава Минобороны.

«Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время (с 2015 года) только в Сирии больше 37 тысяч операций, это самоотверженный труд. К сожалению, он не стал мирным и безопасным и там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь», – сказал Шойгу.

«Сегодня мы видим, как каждый день больше тысячи человек возвращаются в свои дома только из-за рубежа. Я хотел бы напомнить нашим коллегам, в том числе европейским, - когда к ним каждый день поступало 600-700 человек, это была для них огромная трагедия, хотя, в первую очередь, это трагедия для тех людей, которые бежали из своих домов, стран, чтобы найти хоть какое-то убежище», – сказал Шойгу, добавив, что сегодня обстановка нормализовалась и все это благодаря российским офицерам, солдатам, рядовым, летчикам, морякам.

В апреле сообщалось, что во время войны в Сирии было уничтожено от 40 до 70% инфраструктуры крупных городов.