В Минобороны назвали масштабы разрушений в Сирии

Во время войны в Сирии было уничтожено от 40 до 70% инфраструктуры крупных городов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За период войны с международным терроризмом экономике страны нанесен огромный ущерб. От 40 до 70% инфраструктуры крупных городов и населенных пунктов практически разрушено», – сообщил Мизинцев, передает ТАСС.

Кроме того, как передает «Интерфакс», свыше 6 млн сирийцев покинули страну из-за боевых действий. На прежнее место проживания вернулись только 1,7 млн граждан Сирии, из них 429 тыс. из-за границы.

Мизинцев подчеркнул, что в таких условиях необходимо в первую очередь восстановить социальную инфраструктуру и способствовать возвращению бежавших от войны сирийцев в места постоянного проживания. Для этих целей 18 июля 2018 года создан российский Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев на территорию Сирии, а в сентябре того же года - аналогичный сирийский межведомственный штаб.

По словам Мизинцева, их работа уже дает результат. «Всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики отремонтированы и введены в эксплуатацию более 23 тысяч социально значимых и промышленных объектов», – подчеркнул генерал-полковник.

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