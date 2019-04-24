Минобороны рассказало о торговле детьми в подконтрольных США сирийских лагерях

Беженцы в сирийском лагере Эр-Рукбан, находящегося на территории под контролем США, вынуждены торговать своими детьми, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В связи с тяжелейшими условиями жизни есть случаи, когда родители продают собственных детей представителям криминальных сообществ. Распространено сексуальное насилие над несовершеннолетними», – заявил глава оборонного ведомства в ходе Московской конференции по безопасности, передает ТАСС.

За последние несколько лет лагерь расширился, численность беженцев в нем превысила отметку в 40 тыс. человек, отметил министр.

«В лагере не хватает продовольствия, воды, медикаментов. Мусорные свалки расположены непосредственно вблизи жилья. Уже неоднократно отмечались вспышки инфекционных заболеваний», – отметил Шойгу.

По его словам, проблемы лагеря можно решить с помощью вывода подразделений США из этих районов и передачи территории под контроль сирийского правительства.

«Мы не раз призывали США ликвидировать лагерь, дать мирному населению возможность вернуться в места прежнего проживания. Однако реакции нет. Лагерь продолжает функционировать, оставаясь одним из главных факторов роста экстремизма и терроризма, создавая условия для появления новых поколений джихадистов», – добавил Шойгу.

Глава Минобороны рассказал об аналогичной ситуации в лагере для беженцев Эль-Холе. «За год площадь лагеря увеличилась практически вдвое», – отметил он. Там также наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов, воды и проходят вспышки инфекций.

Численность лагеря превысила 67 тыс. человек, большинство из которых – женщины и дети, добавил министр.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщал, что в лагере Эль-Холь каждый день гибнет от 10 до 20 человек.