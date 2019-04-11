Минобороны узнало о вымирании беженцев на подконтрольной США территории Сирии

В лагере беженцев на подконтрольной США территории Сирии сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация – здесь, по словам свидетелей, ежедневно умирают от 10 до 20 человек, в том числе дети, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«По информации беженки, которой удалось покинуть лагерь Аль-Холь, находящийся на территории, подконтрольной коалиции во главе с США, в настоящее время там катастрофическая гуманитарная ситуация. В лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети», – рассказал генерал, слова которого приводит ТАСС.

«Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общие число погибших детей в лагере Аль-Холь увеличилось до 235», – добавил Купчишин.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии призвал международные организации принять меры для оказания помощи и облегчения страдания людей в одном из крупнейших лагерей беженцев в республике.

Генерал также напомнил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы для возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания работает гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска «Джлеб», куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

«Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев», – сказал Купчишин.

Кроме того, генерал сообщил, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации боевики совершили обстрелы населенных пунктов Телль-эль-Мактал провинции Идлиб, Хамдания провинции Хама, Сафсафа провинции Латакия.

Напомним, в минувшую пятницу с подконтрольной США территории лагеря «Рукбан» выпустили около 1 тыс. сирийских беженцев. После этого глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США прекратить незаконную оккупацию Сирии.

Ранее Россия призывала США не препятствовать выходу беженцев из лагеря «Рукбан».

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