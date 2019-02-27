Россия призвала США не препятствовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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США призвали для атаки на Мадуро тени убитых Каддафи и Чаушеску

Сенатор Марко Рубио хочет напугать Мадуро судьбой ЧаушескуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Давление США на Венесуэлу приобретает все более грубые формы. Американский сенатор Марко Рубио опубликовал в своем «Твиттере» ряд фотографий, прямо направленных на запугивание президента Николаса Мадуро, – Каддафи, Норьеги и Чаушеску. Подборка, сделанная Рубио, дискредитирует американских политиков сильнее тысячи слов. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах перестройки в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веяния, как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается все меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
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С победой контреволюции, господа и товарищи

Андрей Бабицкий, журналист
Русское общество консервативно и живет в согласии. Если совсем просто, то мы научились принимать красный свет светофора как разумный запрет, оберегающий нашу жизнь, и беспрекословно ему подчиняться. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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          Россия призвала США не препятствовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

          27 февраля 2019, 12:50

          Текст: Алина Назарова

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          Россия и Сирия призывают командование группировкой США в зоне Эт-Танф прекратить препятствовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

          «Подконтрольными США вооруженными группировками во главе с «Магавир Эс-Саура» фактически насильственно удерживаются беженцы, желающие покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах. Таких денег у беженцев нет», – говорится в заявлении Минобороны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          Там также отметили, что гуманитарная ситуация в лагере остается тяжелой, при этом США пытаются переложить ответственность за происходящее на Сирию и Россию. «Командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу, более того вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждет разруха, насильственный призыв в армию и аресты», – отметили в ведомстве.

          Вместе с тем в ходе проведенного в начале февраля опроса высинилось, что 95% жителей хотят покинуть лагерь, а 83% респондентов хотели бы вернуться в места постоянного проживания. Сирийская и российская стороны готовы взять на себя доставку жителей «Эр-Рукбана» к местам постоянного проживания.

          «Руководствуясь высшими принципами гуманизма, сирийское правительство по согласованию с российской стороной с 1 марта 2019 года дополнительно сформирует гуманитарные автоколонны для добровольного беспрепятственного возвращения жителей лагеря «Эр-Рукбан» к местам постоянного проживания в населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, в пригороды Дамаска, Хомса, Ракки и Алеппо», – говорится в заявлении.

          Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

          «Призываем США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Эр-Рукбан», обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания. … Также призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны», – призвали в Минобороны.

          Ведомство также обратилось к мировому сообществу с просьбой содействовать инициативе сирийского правительства по возвращению граждан в родные места, расформированию лагеря «Эр-Рукбан» и ликвидации 55-ти километровой зоны безопасности вокруг Эт-Танфа.

          Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Сирии заявил, что людей надо эвакуировать из сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан», не тратя время на планирование гуманитарных конвоев.

          В то же время в Национальном центре управления обороной России заявили, что сирийские власти при содействии Москвы планируют открыть два гуманитарных коридора для выхода внутренне перемещаемых лиц из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в избранные места проживания.


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