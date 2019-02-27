Россия призвала США не препятствовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Россия и Сирия призывают командование группировкой США в зоне Эт-Танф прекратить препятствовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

«Подконтрольными США вооруженными группировками во главе с «Магавир Эс-Саура» фактически насильственно удерживаются беженцы, желающие покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах. Таких денег у беженцев нет», – говорится в заявлении Минобороны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Там также отметили, что гуманитарная ситуация в лагере остается тяжелой, при этом США пытаются переложить ответственность за происходящее на Сирию и Россию. «Командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу, более того вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждет разруха, насильственный призыв в армию и аресты», – отметили в ведомстве.

Вместе с тем в ходе проведенного в начале февраля опроса высинилось, что 95% жителей хотят покинуть лагерь, а 83% респондентов хотели бы вернуться в места постоянного проживания. Сирийская и российская стороны готовы взять на себя доставку жителей «Эр-Рукбана» к местам постоянного проживания.

«Руководствуясь высшими принципами гуманизма, сирийское правительство по согласованию с российской стороной с 1 марта 2019 года дополнительно сформирует гуманитарные автоколонны для добровольного беспрепятственного возвращения жителей лагеря «Эр-Рукбан» к местам постоянного проживания в населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, в пригороды Дамаска, Хомса, Ракки и Алеппо», – говорится в заявлении.

Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

«Призываем США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Эр-Рукбан», обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания. … Также призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны», – призвали в Минобороны.

Ведомство также обратилось к мировому сообществу с просьбой содействовать инициативе сирийского правительства по возвращению граждан в родные места, расформированию лагеря «Эр-Рукбан» и ликвидации 55-ти километровой зоны безопасности вокруг Эт-Танфа.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Сирии заявил, что людей надо эвакуировать из сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан», не тратя время на планирование гуманитарных конвоев.

В то же время в Национальном центре управления обороной России заявили, что сирийские власти при содействии Москвы планируют открыть два гуманитарных коридора для выхода внутренне перемещаемых лиц из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в избранные места проживания.