Россия потребовала немедленно вывести беженцев из сирийского Эр-Рукбана

Людей надо эвакуировать из сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан, не тратя время на планирование гуманитарных конвоев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Сирии.

«Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблемы Рукбана. Это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут. Приступить к реализации этой идеи надо не мешкая, а не тратить время на планирование новых конвоев, лишь подчеркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Национальном центре управления обороной России заявили, что сирийские власти при содействии Москвы планируют открыть два гуманитарных коридора для выхода внутренне перемещаемых лиц из лагеря беженцев «Рукбан» в избранные места проживания.

Ситуация в лагере «Рукбан», как утверждалось, продолжает оставаться катастрофической – его жители фактически оказались в заложниках у подконтрольных США боевиков.