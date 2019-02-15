Минобороны сообщило о насильном удержании сирийских беженцев в лагере «Рукбан»

Беженцы лагеря «Рукбан» сказали, что их насильно удерживают поддерживаемые США боевики, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подавляющее большинство беженцев насильно удерживаются в «Эр-Рукбане» поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания», – передает РИА «Новости» заявление Конашенкова.

Генерал-майор отметил, что российские военные готовы оказать беженцам «Эр-Рукбан» помощь в размещении на территориях, контролируемых сирийским правительством. Было заявлено, что с 19 февраля в районах Джлеб и Джебель Эль-Гураб будут сформированы пункты временного размещения, где беженцы смогут получить горячее питание и предметы первой необходимости.

В прошлом году Минобороны России заявляло об ответственности США за беспредел в лагере «Эр-Рукбан».