В Минобороны возложили на США ответственность за беспредел в лагере «Эр-Рукбан» в Сирии

Ответственность за беспредел, творящийся в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии, лежит на США, заявил официальный представитель Минобороны в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

«Вся полнота ответственности за создавшийся беспредел с беженцами в «Рукбане» лежит на США, незаконно оккупирующими этот район и использующими гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии», – цитирует РИА «Новости» выступление Тарасова на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

По мнению Минобороны, ликвидация американской стороной 55-километровой зоны вокруг Эт-Танф, приведет к закрытию лагеря.

Он отметил, что российские представители в целевых группах готовы помочь международным организациям справиться с гуманитарной катастрофой в лагере и эвакуировать людей.

По словам Тарасова, в лагере созданы ужасные условия, передает ТАСС.

«Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора не осуществляется», – сказал он.

Также существует проблема обеспечения питьевой водой – в лагере всего два пункта выдачи воды, которую можно употреблять только после дополнительной очистки и кипячения.

Катастрофическая ситуация и в сфере здравоохранения – в лагере работает пять платных медучреждений с крайне ограниченными возможностями и высокими ценами, а также 40 «так называемых аптек», где медикаменты продаются «по запредельно высоким ценам».

«Бесплатная медпомощь оказывается только в клинике ООН на территории Иордании, попасть в которую крайне трудно, так как беженцы из лагеря выпускаются подконтрольными США боевиками только за деньги с условием обратного возвращения», – сообщил Тарасов.

В лагере всего четыре школы начального образования, в которых работают беженцы-добровольцы без зарплаты и учебных пособий.

При этом, добавил он, администрация лагеря не способна обеспечить безопасность беженцам.

«На территории «Эр-Рукбана» широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство», – пояснил он.

Также в лагере распространена торговля людьми. У многих беженцев нет документов.

По словам Тарасова, присылаемая в лагерь гуманитарная практически полностью попадает в руки боевиков. Также зафиксированы случаи попадания беженцев в «продуктовое рабство» из-за отсутствия денег, передает РИА «Новости».

Например, сказал он, 10 тыс. 75 семей были заявлены на получение помощи, доставленной в лагерь конвоем ООН в начале ноября.

«В ходе мониторинга ситуации со стороны ООН выяснено, что часть гуманитарного груза была захвачена незаконными вооруженными формированиями, контролирующими лагерь, и до нуждающихся не дошла», – сказал он.

По данным Минобороны, среди 50 тыс. беженцев в лагере «Рукбан» находятся более 6 тыс. боевиков подконтрольной США группировки «Магавир Эс-Саура».

В конце октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинял американских военных в подготовке боевиков из числа голодающих сирийцев в лагере беженцев «Эр-Рукбан».