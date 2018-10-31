Минобороны обвинило США в вербовке боевиков «за кусок хлеба»

Военные США занимаются подготовкой боевиков из числа голодающих сирийцев на юге провинции Хомс, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, касаясь ситуации в зоне Эт-Танф на юге провинции Хомс, что из-за «безответственных действий» американцев, «незаконно оккупировавших обширный сирийский район, в лагере беженцев «Эр-Рукбан» сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация», передает «Интерфакс».

Кроме того, «американские военные, уже не скрывая, ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения».

Так, телеканал NBC показал сюжет «о том, как американский генерал Вотел инспектирует подготовку боевиков в непосредственной близости от лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

«Задумайтесь, против кого готовятся эти боевые отряды? Сирийские правительственные войска уже очистили территорию вокруг этой зоны от ИГИЛ* (запрещенная в России организация «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД). И именно из этой зоны, подконтрольной США, на мирные сирийские населенные пункты, как из табакерки, набегают банды боевиков», – отметил представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что «боевиками этих отрядов беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» становятся, в прямым смысле, за кусок хлеба».

При этом российские военные «неоднократно по различным каналам обращались к американскому командованию в данном районе о содействии оказания помощи беженцам в лагере «Эр-Рукбан».

Например, недавно правительством САР и «российским Центром по примирению враждующих сторон выполнена масштабная работа по созданию условий для отправки гуманитарного конвоя» людям, которые находятся в этом лагере.

В частности, были проведены встречи с сотрудниками ООН и представителями США, которые контролируют этот район.

«На 27 октября была спланирована отправка в лагерь гуманитарного конвоя с грузом продуктов и лекарственных средств общим весом более 450 тонн. Однако отправка конвоя снова была сорвана из-за угрозы нападения на него внутри 55-километровой зоны, контролируемой американцами», – сообщил Конашенков.

Он подчеркнул, что гуманитарная катастрофа в лагере беженцев «уже не первый год искусственно поддерживается американской стороной».

Ранее в Минобороны сообщили подробности готовящихся провокаций в Сирии.