В разных провинциях Сирии, в том числе в Алеппо и Идлибе, планируются провокации с отравляющими веществами; в несколько населенных пунктов уже прибыли представители «Белых касок» с видеооборудованием, они ведут поиск «актеров» из числа местного населения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что провокации с отправляющими веществами планируются в ряде районов Сирии; так, «буквально вчера от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной такой акции», передает ТАСС.

Для проведения провокации «в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации «Белые каски» с профессиональным видеооборудованием, а также были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором».

Кроме того, Центр примирения враждующих сторон располагает информацией о том, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламская партия Туркестана» 27 октября перевезли из Маарэт-Эн- Наумана «20 емкостей с хлором объемом десять литров каждая» в сирийскую провинцию Идлиб «для проведения провокаций».

«Их разгрузка осуществлена в населенных пунктах Кафр Нэбель и Эль-Хуаш», – добавил Конашенков.

Местные жители сообщают, что в данный момент «Белые каски» ведут поиск «жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъемках в обмен на продукты питания», передает РИА «Новости».

Конашенков подчеркнул, что общественность неоднократно информировали «о попытках радикальных боевиков и небезызвестной своими фэйками организации «Белые каски» организовать провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения».

Ранее сообщалось, что «Белые каски» приступили к съемкам провокации с химоружием в Сирии.