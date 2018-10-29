«Белые каски» приступили к съемкам провокации с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что члены организации «Белые каски» прибыли в провинцию Алеппо, где приступили к съемкам постановочных видеороликов для последующей провокации с химоружием.

По имеющимся у Минобороны сведениям, несколько десятков членов организации «Белые каски» прибыли для осуществления провокации в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо, передает РИА «Новости».

«Ранее в указанные населенные пункты из города Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб на закрытых грузовиках были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором», – сообщил генерал.

По данным Минобороны, в настоящее время члены организации «Белые каски» проводят постановочные съемки с участием неизвестных местным жителям гражданских лиц.

Савченко уточнил, что, по поступающей в российский Центр информации, на линии соприкосновения в районе населенного пункта Мареа боевики спровоцируют ответный огонь военнослужащих сирийской армии, после чего на территории, подконтрольной боевикам, будет инсценирован артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы произведенный со стороны подразделений вооруженных сил Сирии.

«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками», – резюмировал Савченко, не исключив при этом, что боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифъат, разделяющий их позиции между населенными пунктами Азаз и Африн.

Минобороны обратилось к командирам незаконных вооруженных формирований с призывом отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Напомним, 10 октября стало известно, что между боевиками запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство**» и «Джебхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб произошел вооруженный конфликт, в ходе которого террористы ИГ** убили двух сотрудников «Белых касок» и захватили два баллона с хлором.