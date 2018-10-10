Террористы ИГ отобрали у боевиков «ан-Нусры» баллоны с хлором

Между боевиками запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство*» и «Джебхат ан-Нусра»* произошел вооруженный конфликт в сирийской провинции Идлиб, в ходе которого террористы ИГ* убили двух сотрудников «Белых касок» и захватили два баллона с хлором, сообщили в Минобороны.

В российский Центре по примирению уточнили, что бандгруппа одного из проигиловских формирований вечером 9 октября совершила нападение на штаб отряда запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (бывшая «Джабхат ан-Нусра»*), расположенный в районе населенного пункта Эль-Латамна, передает РИА «Новости».

По сведениям Минобороны, в результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации «Белые каски». Кроме того, из штаба боевиков было вывезено два баллона с хлором, которые были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГ* запрещенной в России террористической группировки «Харрас Ад-Дин»*.

Напомним, в начале октября запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* объявила о роспуске в Идлибе.