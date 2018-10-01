«Джебхат ан-Нусра» объявила о роспуске в Идлибе

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России организация) согласилась на требование Турции распустить свои формирования в сирийской провинции Идлиб, сообщает Al-Watan.

Главари боевиков решили покинуть демилитаризованную зону, передает «Звезда». Лидер «Ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джулани и другие командиры встречались с представителями турецкой разведки и дали согласие на ультиматум о самороспуске.

Процесс роспуска займет примерно около трех месяцев. В первую очередь боевики выведут тяжелую технику, это случится в ближайшие дни. Далее будет распущена гражданская администрация, которая управляла землями, подконтрольными террористам.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что идет процесс вывода террористических группировок и отвод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Идлибе.

В сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в САР. Президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15–20 километров, которую будет контролировать российская военная полиция и ВС Турции.