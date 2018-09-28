Россия зафиксировала вывод боевиков из Идлиба

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Турции можно констатировать, что процесс вывода террористических группировок и отвод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Идлибе идет, договоренности выполняются.

Лавров напомнил, что два дня назад состоялась встреча с министрами иностранных дел Ирана и Турции, передает ТАСС.

По его словам, главы МИД России, Ирана и Турции констатировали, что договоренности по Идлибу выполняются.

«Выводятся боевики из этого демилитаризованного пояса, и оттуда выводятся тяжелые вооружения», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал неприемлемыми спекуляции «насчет того, как будут решаться проблемы этих боевиков».

«Есть даже подозрения, что их будут переправлять в какие-то другие горячие точки, например, в Афганистан. Это все неприемлемо», – сказал Лавров, подчеркнув, что террористы должны быть уничтожены, либо понести заслуженное наказание и быть преданы суду.

Напомним, в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель предложила созвать саммит лидеров России, Германии, Турции и Франции по ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой «русско-турецкой границе», прочерченной в сирийском Идлибе.