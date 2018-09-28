Меркель захотела обсудить Идлиб с лидерами России, Турции и Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине выразила надежду, что саммит лидеров России, ФРГ, Турции и Франции по ситуации в сирийской провинции Идлиб состоится уже в октябре.

Меркель сказала, что ситуация в сирийской провинции «остается хрупкой». «Мы выступаем за проведение четырехсторонней встречи – с участием турецкого, российского, французского президентов и меня», – сказала Меркель.

«Мы стремимся к тому, чтобы это произошло в октябре», – приводит ее слова ТАСС.

Канцлер Германии добавила, что продолжит обсуждение сирийского конфликта с Эрдоганом в субботу.

19 сентября президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель российско-турецкие договоренности по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой «русско-турецкой границе», прочерченной в Идлибе.