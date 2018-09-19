Путин обсудил с Меркель договоренность с Турцией по Идлибу

Президент России Владимир Путин поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней российско-турецкие договоренности по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась проблематика сирийского урегулирования. Президент России информировал о российско-турецких договорённостях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, достигнутых на переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября 2018 года», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее содействие урегулированию конфликта на Украине, в том числе в рамках «нормандского формата», однако Путин выразил свою озабоченность ситуацией в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко.

«Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона», – отмечается в сообщении.

Также лидеры двух стран затронули вопросы преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.

Накануне стало известно, что Россия намерена распространить меморандум российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу как официальный документ ООН.

Меморандум был заключен в понедельник в ходе встречи двух лидеров. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работы над новой системой безопасности в Идлибе.