Россия распространит соглашение по Идлибу как официальный документ ООН

Представители России передадут в ООН меморандум российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу для его распространения как официального документа организации, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он также призвал спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру не оказывать давление на страны-гаранты астанинского процесса, передает ТАСС.

«Хочу сказать Стаффану (Де Мистуре) – не стоит, наверное, использовать площадку Совета Безопасности для оказания давления на гарантов, они и так делают для политического процесса больше, чем кто-либо из присутствующих в этом зале», – заявил Небензя.

Он указал де Мистуре, что он должен не руководить политическим процессом, а обеспечивать его.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о начале работы над новой системой безопасности в Идлибе. Он добавил, что президент России Владимир Путин договорился об этом с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.