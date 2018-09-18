Шойгу заявил о начале работы над новой системой безопасности в Идлибе

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о создании новой системы безопасности в сирийском Идлибе, работа над ней уже началась.

«После долгих переговоров было принято решение, в соответствии с которым мы считаем, что с сегодняшнего дня начался процесс построения новой системы, новой структуры безопасности работы в зоне деэскалации «Идлиб», – заявил Шойгу, передает ТАСС.

В понедельник Путин и Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в САР. Президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15-20 километров, которую будет контролировать российская военная полиция и ВС Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе лидеры двух стран.