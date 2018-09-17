Россия и Турция договорились о стабилизации обстановки в Идлибе

Министерства обороны России и Турции в рамках визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписали меморандум о стабилизации обстановки в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Документ подписали по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой, передает ТАСС.

После переговоров стороны обменялись подписанными документами.

Ранее Путин заявил, что вышел на «серьезное и согласованное» решение с Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб.