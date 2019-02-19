Сирийские власти при содействии России откроют гумкоридоры для выхода беженцев

Сирийские власти при содействии России планируют открыть два гуманитарных коридора для выхода внутренне перемещаемых лиц из лагеря беженцев «Рукбан» в избранные места проживания, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня в соответствии с распространенным 16 февраля совместным заявлением координационных штабов РФ и САР об открытии гуманитарных коридоров для выхода сирийских граждан из лагеря «Рукбан» приступили к работе пункты пропуска в населенных пунктах Джлеб и Эль-Гураб», – сообщил Мизинцев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эта мера принимается для решения проблем граждан Сирии, которые, несмотря на проведенные два гуманитарных конвоя под эгидой ООН продолжают жить «в ужасающих условиях».

Мизинцев добавил, что налаживание мирной жизни в Сирии до сих пор наталкивается на трудности, не зависящие от правительства страны.

«Ситуация там (в лагере «Рукбан») продолжает оставаться катастрофической, а его жители, фактически оказавшиеся в заложниках у подконтрольных США бандформирований, находятся на грани жизни и смерти», – отметил Мизинцев.

По его словам, эту информацию подтвердил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, который выступил в Женеве по итогам доставки второго гуманитарного конвоя в «Рукбан».

«По свидетельствам участников гуманитарной миссии ООН, в лагере отсутствует даже базовое медицинское обслуживание, женщины, дети и инвалиды не имеют никакой поддержки, в итоге только за последний месяц в лагере погибли по крайней мере восемь маленьких детей», – сказал генерал.

Ранее Минобороны сообщало, что беженцев лагеря «Рукбан» насильно удерживают поддерживаемые США боевики.