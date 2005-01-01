Лавров потребовал от США прекратить оккупацию территории Сирии

Россия требует от США прекратить незаконную оккупацию территории в районе сирийского лагеря «Рукбан», это самое простое решение в этой ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из «Рукбана», но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», – передает его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что войска США сотрудничают с боевиками в зоне Эт-Танфа в Сирии, передает ТАСС.

«Американцы в одностороннем порядке объявили о создании некой зоны безопасности в районе Эт-Танф радиусом 55 километров. Непонятно, чем они обосновывают свое незаконное присутствие там, по сути дела оккупационное присутствие. Лагерь Эр-Рукбан находится внутри этой зоны. Вокруг там полно незаконных вооруженных формирований, с которыми американцы прекрасно сотрудничают, как я понимаю, помогают им восстанавливать силы», – сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что его страна готова сотрудничать с Россией и США для решения проблемы лагеря «Рукбан».

В пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что за сутки около 1 тыс. беженцев смогли покинуть территорию лагеря «Рукбан».

В начале марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал срочно эвакуировать жителей лагеря «Рукбан».