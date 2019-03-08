Антонов призвал срочно эвакуировать жителей лагеря «Эр-Рукбан»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что необходимо срочно решить проблему сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан», подчеркнув, что сделать это можно только путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне подчеркнул, что «все условия для этого созданы», однако решение этой проблемы во многом зависит от позиции Соединенных Штатов, которые контролируют зону Эт-Танф, передает ТАСС.

Антонов указал на необходимость «привлечь внимание международных правозащитных организаций, ООН к гуманитарной ситуации в данном районе».

«Людям не хватает предметов первой необходимости. Им не оказывается медицинская помощь, существуют серьезные риски безопасности, высока детская смертность, большинство обитателей лагеря относятся к наиболее уязвимым категориям населения», – подчеркнул российский дипломат.

По данным ООН, продолжил Антонов, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря, или около 40 тыс. человек.

«Сирийским правительством сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов для бесплатной перевозки семей внутренне перемещенных лиц непосредственно из лагеря в населенные пункты, избранные сирийцами для постоянного проживания. Власти предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного и достойного возвращения граждан страны к родным очагам», – указал глава российской дипмисии.

«Люди не могут уехать из «Эр-Рукбана» из-за того, что их удерживают хорошо оснащенные и свободно действующие на территории Эт-Танфа бандформирования» – подчеркнул посол.

«Важно не рассуждать, а предпринять конкретные действия, как это предлагает Россия и Сирия. Спасти людей нужно через объединение усилий международного сообщества. Хорошо бы все это делать с Америкой», – заявил дипломат.

Накануне президент Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг лагеря «Рукбан» в Сирии с Совбезом России.

В среду штаб России в Сирии обвинил Соединенные Штаты в срыве гумоперации в лагере «Рукбан», которые отказались гарантировать безопасность колонн беженцев вокруг американской базы в Ат-Танф.

Ранее Минобороны обвинило поддерживаемых Соединенными Штатами боевиков в насильном удержании в лагере сирийских граждан, а также возложило на США ответственность за творящийся в лагере беспредел.