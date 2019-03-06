Штаб России в САР обвинил США в срыве гумоперации в лагере «Рукбан»

США, по сути, сорвали гуманитарную операцию по спасению граждан, находящихся в сирийском лагере беженцев «Рукбан», говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и САР.

В сообщении указывается, что «командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-ти километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане», передает РИА «Новости».

Американская сторона теперь пытается переложить ответственность за происходящее на сирийскую и российскую стороны, дезинформируя мировую общественность заявлениями о якобы несоответствии условий для возвращения беженцев стандартам ООН.

Подчеркивается, что пока жители лагеря «удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках, ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи».

«Никакие гуманитарные конвои с продовольствием не способны решить сложившуюся гуманитарную катастрофу в «Рукбане», – говорится в сообщении.

В штабах призвали США освободить незаконно удерживаемых в «Рукбане» людей, обеспечить их свободный выход к местам жительства и «предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф».

Ранее США отказались гарантировать безопасность колонн для беженцев «Рукбана».