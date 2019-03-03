США отказались гарантировать безопасность колонн для беженцев «Рукбана»

Американская сторона отказывается предоставить гарантии безопасности перемещения гуманитарных колонн в пределах 55-километровой зоны вокруг американской базы в Ат-Танфе в Сирии, заявил глава российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Купчишин отметил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Рукбан» были сформированы и направлены к пункту пропуска Джлеб колонны автобусов для добровольного и беспрепятственного возвращения жителей лагеря «Рукбан» из зоны Ат-Танф к местам постоянного проживания, передает РИА «Новости».

По словам генерала, сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов. Эту информацию передали верховному комиссару ООН по делам беженцев в Сирии.

Однако американская сторона отказывается предоставить гарантии безопасности перемещения гуманитарных колонн в пределах 55-километровой зоны вокруг американской базы в Ат-Танфе, заключил он.

Накануне Соединенные Штаты отказались пропустить в зону «Ат-Танф» сирийские транспортные колонны, направленные за беженцами из лагеря «Рукбан».

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Сирии заявлял, что людей надо эвакуировать из лагеря беженцев «Рукбан», не тратя время на планирование гуманитарных конвоев.