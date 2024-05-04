Завершен итоговый отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

Tекст: Александра Юдина

По информации пресс-службы комитета, проект документа был доработан с учетом позиции «Аэрофлота» и дополнительных исследований, передает ТАСС.

При этом отмечается, что итоговый отчет подписан всеми членами комиссии, за исключением представителя «Аэрофлота», выразившего особое мнение.

Уточняется, что в ближайшее время отчет будет направлен для ознакомления и возможного комментирования иностранным участникам расследования Франции, Германии и США, после чего окончательный отчет будет опубликован.

5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Командир экипажа Евдокимов рассказал, что причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности. 26 ноября Химкинский городской суд Московской области начал слушание дела Евдокимова с начальной стадии в новом составе суда. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.

Позднее стало известно, что родственники жертв крушения лайнера «Суперджет» обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот».