Семьи жертв крушения SSJ100 подали иски к производителям «начинки» самолета

Родственники жертв крушения лайнера «Суперджет» (SSJ100), которое произошло в Шереметьево, обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот», сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», иск подан от имени родственников 15 погибших пассажиров, а соответствующие судебные повестки уже вручены компаниям, которые названы в списке ответчиков. Среди них семь иностранных (пять французских, немецкая и американская): Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp. Разбившийся и сгоревший самолет хоть и был построен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, но значительная часть установленного на нем оборудования была произведена указанными фирмами. Еще одним ответчиком заявлен «Аэрофлот».

Как считает российский адвокат родных жертв трагедии Михаил Загайнов, у авиакомпании как владельца воздушного судна есть своя доля ответственности. Юрист Давид Кухалашвили рассказал, что работа над подготовкой иска была очень тщательной и заняла более года. По его словам, они «обозначили много факторов, которые привели к трагедии 5 мая 2019 года», и получили заключение видного российского эксперта в области авиационной безопасности – бывшего пилота-инструктора гражданской авиации.

Нужно отметить, что на официальные источники при определении возможных причин трагедии опираться пока нельзя, так как МАК на данный момент озвучил лишь предварительный отчет о расследовании, который подтвердил факт попадания в самолет молнии, приведшей к выходу из строя части оборудования. СКР обвинил командира экипажа разбившегося самолета Дениса Евдокимова.

Как заявили представители истцов в Парижском суде, «в результате проведенного исследования было выявлено, что причиной катастрофы стало несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите». А это, как отмечено в иске со ссылками на данные расшифровки полета и мнение эксперта, привело к многочисленным последствиям: отказу в работе УКВ радиостанций, нештатному переходу в минимальный режим управления самолетом (direct mode), сбоям в работе двигателей и т. д.

Кроме того, при аварии не произошло «опережающего разрушения основных стоек шасси при превышении перегрузки при посадке самолета из-за неправильной работы слабых элементов, а именно штифтов в конструкции основных опор шасси (стойки шасси должны были срезаться и отделиться от самолета, не причинив вреда другому оборудованию), что привело к разрушению кессонов топливных баков и, как следствие, вытеканию из них большого количества топлива с последующим возгоранием».

Как пишет издание, эти факторы и стали одной из основных причин катастрофы – несоответствие нормам летной годности самолета привело к тому, что были повреждены его системы и оборудование, через которые прошел разряд атмосферного электричества. При этом о суммах требуемых компенсаций юристы предпочитают пока не говорить. В «Аэрофлоте» ситуацию с поданным к компании иском комментировать не стали.

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Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.

Командир экипажа Денис Евдокимов рассказал, что причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности. 26 ноября Химкинский городской суд Московской области начал слушание дела Евдокимова с начальной стадии в новом составе суда. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.