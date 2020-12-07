Семьи жертв крушения SSJ100 подали иски к производителям «начинки» самолета

Взгляд
7 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
Разделы

«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
Перейти в раздел…

США подбивают курильчан на продажу родины

В США решили официально считать родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии Сергей Красноухов/ТАСС
Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ уже назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма, но в них можно найти и источник вдохновения для того, чтобы по-новому подчеркнуть суверенитет над своими землями от Крыма до Курил. Подробности...
Перейти в раздел…

Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса Евгений Котенко/РИА Новости
Леонид Кравчук заявил о намерении Украины «просить и требовать» у Запада отключения России от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву добиться желаемого результата на этот раз? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пора систематизировать разрушающее воздействие на мировую культуру такого понятия, как «муза» художника. Судим по результатам. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
Перейти в раздел…

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 13 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?
  • Да, чем раньше, тем лучше

  • Готов, но чуть позже

  • Не планирую прививаться
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США решили ввести новые санкции против Китая
    Пушков оценил возможность реализации «карабахского сценария» в Донбассе Генштаб Белоруссии раскрыл деятельность НАТО вблизи границы Путин пошутил о пропавшем штативе и Михельсоне В Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта в Донбассе
    Медик указал на «сверхраспространителей» коронавируса Кудрин отреагировал на стрельбу Чубайса из пушки SpaceX запустила космический корабль с грузом к МКС Подростки на иномарке в Башкирии наехали на табун лошадей и погибли
    Кипр выдал России обвиняемого в многомилионном мошенничестве экс-чиновника Стало известно о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский на юге Москвы Британцы увидели в российских кораблях «спасение» от нелегальных мигрантов В московской кальянной насильно удерживали журналистку

    Главная тема


    США подбивают курильчан на продажу родины

    силы Балтфлота


    Россия ответит на наращивание войск НАТО под Калининградом

    «начало миссии»


    Чубайс отпраздновал новое назначение выстрелом из гаубицы

    «А сало тоже русское?»


    Пост о русском борще возмутил украинцев

    Видео

    мягкая сила


    Корея использует музыку как нефть и оружие

    «происки бигфармы»


    На войну вакцин отправят туристов

    транзит газа


    «Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

    Кризис в Молдавии


    Санду нацелилась на абсолютную власть

    БПЛА «Охотник»


    Су-57 получит помощника с большими возможностями

    модель развития


    Петр Акопов: Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

    мгновенная синергия


    Герман Садулаев: Лучшее в России случается, когда народ верит власти

    гражданский конфликт


    Андрей Манчук: Почему украинцы разлюбили венгров

    на ваш взгляд


    Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?

    Семьи жертв крушения SSJ100 подали иски к производителям «начинки» самолета

       7 декабря 2020, 07:55
    Фото: Sergei/Xinhua/Zuma/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Родственники жертв крушения лайнера «Суперджет» (SSJ100), которое произошло в Шереметьево, обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот», сообщили СМИ.

    Как пишет газета «Коммерсант», иск подан от имени родственников 15 погибших пассажиров, а соответствующие судебные повестки уже вручены компаниям, которые названы в списке ответчиков. Среди них семь иностранных (пять французских, немецкая и американская): Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp. Разбившийся и сгоревший самолет хоть и был построен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, но значительная часть установленного на нем оборудования была произведена указанными фирмами. Еще одним ответчиком заявлен «Аэрофлот».

    Как считает российский адвокат родных жертв трагедии Михаил Загайнов, у авиакомпании как владельца воздушного судна есть своя доля ответственности. Юрист Давид Кухалашвили рассказал, что работа над подготовкой иска была очень тщательной и заняла более года. По его словам, они «обозначили много факторов, которые привели к трагедии 5 мая 2019 года», и получили заключение видного российского эксперта в области авиационной безопасности – бывшего пилота-инструктора гражданской авиации.

    Нужно отметить, что на официальные источники при определении возможных причин трагедии опираться пока нельзя, так как МАК на данный момент озвучил лишь предварительный отчет о расследовании, который подтвердил факт попадания в самолет молнии, приведшей к выходу из строя части оборудования. СКР обвинил командира экипажа разбившегося самолета Дениса Евдокимова.

    Как заявили представители истцов в Парижском суде, «в результате проведенного исследования было выявлено, что причиной катастрофы стало несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите». А это, как отмечено в иске со ссылками на данные расшифровки полета и мнение эксперта, привело к многочисленным последствиям: отказу в работе УКВ радиостанций, нештатному переходу в минимальный режим управления самолетом (direct mode), сбоям в работе двигателей и т. д.

    Кроме того, при аварии не произошло «опережающего разрушения основных стоек шасси при превышении перегрузки при посадке самолета из-за неправильной работы слабых элементов, а именно штифтов в конструкции основных опор шасси (стойки шасси должны были срезаться и отделиться от самолета, не причинив вреда другому оборудованию), что привело к разрушению кессонов топливных баков и, как следствие, вытеканию из них большого количества топлива с последующим возгоранием».

    Как пишет издание, эти факторы и стали одной из основных причин катастрофы – несоответствие нормам летной годности самолета привело к тому, что были повреждены его системы и оборудование, через которые прошел разряд атмосферного электричества. При этом о суммах требуемых компенсаций юристы предпочитают пока не говорить. В «Аэрофлоте» ситуацию с поданным к компании иском комментировать не стали.

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?


    Обсуждение:  118 комментариев

    Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.

    Командир экипажа Денис Евдокимов рассказал, что причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности. 26 ноября Химкинский городской суд Московской области начал слушание дела Евдокимова с начальной стадии в новом составе суда. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •