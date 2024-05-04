  • Новость часаПосол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    5 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    4 комментария
    4 мая 2024, 06:30 • Новости дня

    Госдеп заявил о важности сотрудничества России и США по вопросам космоса

    Tекст: Антон Антонов

    США и России необходимо продолжать сотрудничество по вопросам космоса, «насколько это возможно», заявила помощница главы Госдепа Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила на мероприятии, которое касалось утверждений США о том, что Россия якобы хочет установить оружие в космосе. Как заявила Стюарт, сторонам «важно продолжать сотрудничество», передает РИА «Новости».

    Напомним, США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе.


    1 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия

    Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия

    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть выставку трофейной техники в российской столице, такое ироничное объявление сделали организаторы выставки.

    На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.

    Коментарии (51)
    1 мая 2024, 18:59 • Новости дня
    В Москве на выставке трофейной техники показали редкий американский штурмовик

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

    Мощность двигателя у M1150 составляет 1,5 тыс. лошадиных сил, масса машины – 70 тонн, рассказал боец с позывным Вольск, передает RT.

    Ее удалось ослепить, ударив беспилотником в камеру.

    По словам военного, эта машина «еле-еле» себя способна тащить, она постоянно вязнет. Он предположил, что эта техника может найти применение в пустынях, но в средней полосе «совсем другая местность».

    Ранее работников посольств США, Британии, Германии, Франции и Польши пригласили посетить выставку трофейной техники НАТО в Москве без очереди.

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    1 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп назвал цель новых санкций против России

    Госдеп США: Санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ – 2»

    Госдеп назвал цель новых санкций против России
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2», заявил госдепартамент США.

    Администрация США продолжит вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов России, заявили в госдепе, передает ТАСС.

    Раздел пояснительного документа, где идет об этом речь, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

    США намерены ограничить производственные и экспортные возможности «Арктик СПГ – 2» и поддержку проекта третьими сторонами. Прежние ограничения уже затруднили производство энергии в рамках проекта и значительно увеличили его стоимость.

    Между тем в минфин США сообщил о введении санкций против компаний из Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции за помощь в обходе антироссийских санкций.

    Санкции распространили на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физлиц, проживающих там – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.

    Санкции также введены против словацкой Carovilli Trading Sro из Братиславы и азербайджанской Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati.

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    Ранее в среду США объявили о введении очередных антироссийских рестрикций.

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    1 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS

    Депутат Шеремет объяснил страхом отказ США признавать уничтожение ATACMS российской ПВО

    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Вашингтона признавать уничтожение американских оперативно-тактических ракет ATACMS средствами противовоздушной обороны России обусловлен страхом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    «Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Шеремет отметил, что российские войска быстро адаптируются к поставляемому Киеву западному оружию, а вот смогут ли США адаптироваться к эффективному русскому оружию, зарекомендовавшему себя в зоне СВО, – это вопрос, который должен волновать Вашингтон, добавил депутат.

    Ранее Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО.

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    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

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    3 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере
    Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере
    @ Senior Airman Jimmie Pike/dvidshub.net

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие разместились на территории авиабазы 101 в Нигере, где также дислоцированы американские войска, сообщили в Пентагоне.

    Ситуация возникла на фоне решения Нигера о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью, сообщает РБК.

    В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте.

    Отмечается, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе. При этом США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе вместе с российскими военными.

    «Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты», – признал один из чиновников США.

    Эксперты отмечают, что прибытие российских военных не обязательно означает полный разрыв отношений между Нигером и США. В краткосрочной перспективе присутствие российских инструкторов может быть связано с продажей оружия.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с другими странами, несмотря на санкции США.

    При этом от отметил, что США продолжают неприкрытое давление на страны, юрлица из которых подпадают под санкции, в результате чего страдают разные компании.

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    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

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    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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    1 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    США объявили о санкциях против авиакомпании «Победа» и нескольких российских заводов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    В перечень включили те, кого американская администрация считает причастным к военно-промышленному комплексу России и к связанным с ним компаниям, передает РИА «Новости».

    В него включили автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод.

    Рестрикции также вводятся против войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России.

    Кроме того, санкции вводят в отношении авиаперевозчика «Победа». Взаимодействие с ним должно быть прекращено в три месяца. Поставки товаров и услуг авиакомпании разрешат до 30 июня, а платежи – до 30 июля.

    Минфин сообщил и о введении санкций против 16 морских судов: «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», Мыс Желания» и «Василий Лановой».

    Помимо того, США ввели санкции против судов под флагами Сингапура и Панамы.

    Ранее в госдепе США заявляли, что Вашингтон не меняет своего подхода к санкциям против России.

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    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России

    США захотели уговорить G7 компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России помощь Киеву на 50 млрд долларов

    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США предлагают G7 предоставить Киеву помощь на сумму до 50 млрд долларов, а расходы компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, США проводят переговоры с «близкими партнерами». Вашингтон хочет «возглавить группу союзников», которые выделят Киеву указанную помощь. При этом, сообщает Bloomberg, «огромные расходы» должны быть «компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США ведут соответствующие переговоры с G7. Вашингтон хочет, чтобы на саммите в июне страны G7 подписали соглашение по данному вопросу. Однако, как сообщает Bloomberg, переговоры проходят тяжело, заключение договоренностей может потребовать месяцев.

    Глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила информацию о переговорах: «В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку».

    Напомним, СМИ пишут, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. Главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

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    2 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    Китай обвинил США в расширении военной мощи в космосе

    Китай назвал США самой большой угрозой космической безопасности

    Китай обвинил США в расширении военной мощи в космосе
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности, заявили в МИД КНР, комментируя заявления Пентагона.

    «США на протяжении долгого времени постоянно повторяют старую теорию «китайской космической угрозы», клевещут и очерняют Китай, но это лишь поиск оправдания для расширения собственной военной мощи в космосе и удержания военного доминирования», – передает заявление китайского МИД РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что США фактически «открыто определяют космос как территорию сражения», также Вашингтон активно развивает свой военный потенциал в космосе и провоцирует конфронтацию между крупными странами.

    США – самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, указали в МИД КНР.

    Китай же в свою очередь выступает за мирное использование космического пространства, против гонки вооружений в космосе и стремится содействовать проведению переговоров и заключению международным сообществом правового документа о контроле над вооружением в космическом пространстве, чтобы поддерживать мир и безопасность.

    «Мы снова призываем американскую сторону прекратить распространение лживых заявлений, прекратить наращивание вооружений и подготовку к войне в космическом пространстве и по-настоящему взять на себя должную ответственность», – подчеркнули в МИД КНР.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.

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    4 мая 2024, 00:27 • Новости дня
    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины

    Адвокат Винника сообщил о согласии россиянина на сделку с прокуратурой США о признании вины

    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
    @ Giorgos Zachos/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

    Защита ожидает, что приговор «будет меньше десяти лет». Бух заявил: «Решать судье, но мы чувствуем, что это отличный результат». Решение суда станет известно «через несколько месяцев», передает РИА «Новости».

    Как сообщил адвокат, до сделки Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы, возможный срок удалось снизить до «однозначной величины». Переговоры с прокурорами шли «несколько лет», заявил Бух.

    Напомним, в США Винника обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по версии США, отмывались миллиарды долларов. В 2022 году он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.

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    1 мая 2024, 23:56 • Новости дня
    США ввели санкции против производителя бронеавтомобилей «Тайфун»

    США ввели санкции против производителя бронеавтомобилей «Тайфун» и руководителей оборонных заводов России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство финансов США внесло в санкционный список российскую компанию «Ремдизель», производителя бронеавтомобилей «Тайфун», а также ряд должностных лиц российских оборонных предприятий.

    Под санкции попали генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков, генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин и исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что «Ремдизель» выпускает бронетехнику для вооруженных сил, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» различных классов и колесных формул, а также бронемашины З-СТС.

    Против должностных лиц санкции введены за «поддержку военно-промышленного комплекса России».

    Ранее сообщалось, что США объявили о санкциях против авиакомпании «Победа» и нескольких российских заводов. В пакет санкций включили автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод.

    Минфин сообщил и о введении санкций против 16 морских судов: «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», Мыс Желания» и «Василий Лановой».

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    4 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы

    Посол Антонов в ответ на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ предложил США предъявить доказательства по официальным каналам

    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал утверждения Госдепа о том, что российское ГРУ якобы причастно к кибератакам против стран Европы.

    Антонов в Telegram назвал заявления США «очередным образчиком мегафонной дипломатии» со стороны Вашингтона, который пытается «обвинить Россию во всех смертных грехах». Москва не раз указывала – если у США есть «какие-то подозрения», их необходимо «передавать по официальным каналам», сопровождая «фактами и доказательствами».

    Однако, как подчеркнул Антонов, Вашингтону нечем подкрепить «свои инсинуации». Он выразил уверенность, что те будут лишь «усиливаться по мере приближения выборов президента США», отвлекая американцев «от насущных проблем».

    Антонов указал, что «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» наносят ущерб международной информационной безопасности.

    Запад проводит «милитаризацию информпространства», а большая часть кибератак осуществляется с территории США, сказал Антонов. Он заверил, что «для России борьба с криминалом – приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности». Москва всегда была открыта для «обсуждения возникающих проблем», если диалог ведется на равноправной основе и остается неполитизированным, заявил он.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения. Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

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    2 мая 2024, 11:05 • Новости дня
    FT: Новые антироссийские санкции Вашингтона затронут банки за пределами США

    Financial Times: Новые антироссийские санкции Вашингтона затронут лица и банки за пределами США

    Tекст: Александра Юдина

    Новый пакет антироссийских санкций затронет лица и банки за пределами Соединенных Штатов, которые каким-либо образом причастны к украинскому конфликту, пишет газета Financial Times.

    По данным издания, санкции могут затронуть одно или несколько неамериканских финансовых учреждений, которые участвуют в совершении значительных сделок, связанных с оборонной промышленностью с участием России, передает ТАСС.

    Как отметил партнер юридической фирмы Paul Weiss Роберто Гонсалес, ограничения грозят любому банку, совершившему операцию, каким-либо образом касающуюся России.

    При этом финансовые учреждения планируют следить за подозрительной деятельностью и потенциальными нарушениями экспортного контроля США.

    Как замечают эксперты газет, для банков это станет новым вызовом, так как «исторически этой области финансовые институты не уделяли особого внимания».

    Более того, финансовые учреждения обязаны будут пересмотреть и обновить свои процессы для того, чтобы исполнять правило «знай своего клиента» и уточнять, подвергаются ли бенефициарные владельцы санкциям.

    Как заявил представитель консалтинговой компании Guidepost Solutions Эрик Янг, санкционные ограничения в этом случае могут повлиять на широкий спектр операций – от платежей до торгового финансирования, оказав, в свою очередь, негативное воздействие на широкую банковскую экосистему продавцов, поставщиков и других контрагентов.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили, что очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2».

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    Французы посоветовали Макрону не становиться Наполеоном

    «Как я уже говорил, я ничего не исключаю, потому что мы выступаем против того, кто сам не исключает ничего». Такими словами президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое желание отправить французские войска на Украину, но при соблюдении двух условий. Однако французов не заинтересовали эти условия. Они обратили внимание на другое. Подробности

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    Украинская коррупция ускорила отступление ВСУ

    Российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Западные СМИ объясняют этот успех развалом украинских инженерных войск, из-за чего ВСУ приходится отступать на неподготовленные позиции. Так ли это на самом деле и как в нынешних условиях противник намерен выстраивать оборону в регионе? Подробности

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    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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