США отказались пропустить колонны с беженцами из лагеря «Рукбан»

Соединенные Штаты отказались пропустить в зону «Ат-Танф» сирийские транспортные колонны, направленные за беженцами из лагеря «Рукбан», сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

Соломатин отметил, что сирийские власти успешно завершили все подготовительные мероприятия для вывоза беженцев из лагеря «Рукбан» к местам довоенного проживания. Американская сторона, однако, ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии, передает ТАСС слова главы российского Центра по примирению.

Ранее Минобороны опубликовало заявление с призывом к США прекратить препятствовать выходу беженцев из лагеря «Рукбан».

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Сирии заявлял, что людей надо эвакуировать из лагеря беженцев «Рукбан», не тратя время на планирование гуманитарных конвоев.