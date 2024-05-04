Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась в Иерусалим за благодатным огнем
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня, после этого делегация Фонда Андрея Первозванного доставит частицу святыни в Москву к Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя
Сотни паломников ждут этого момента, когда Благодатный огонь зажжется в Кувуклии – часовне, скрывающей пещеру Гроба Господня, передает ТАСС.
Фонд Андрея Первозванного уже много лет занимается доставкой Благодатного огня в Россию. В этом году его смогут встретить верующие в более чем 40 городах страны.
Пасха, или Воскресение Христово, в 2024 году отмечается 5 мая.