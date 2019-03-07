Путин обсудил ситуацию вокруг лагеря «Рукбан» в САР с Совбезом России

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы, связанные с лагерем «Рукбан» в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что на совещании «обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан», передает РИА «Новости».

Кроме того, были затронуты «актуальные вопросы социально-экономического развития России».

«Также участники совещания тепло поздравили (спикера Совета Федерации – прим. ВЗГЛЯД) Валентину Матвиенко с наступающим Международным женским днем», – добавил представитель Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и ГРУ – Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сообщается также, что в совместном заявлении руководителей штабов по возвращению беженцев России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа стороны призвали Иорданию к активному решению проблемы беженцев из лагеря «Рукбан», передает ТАСС.

В заявлении указывается, что «власти Иордании, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию, им остается единственный путь спасения – гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики».

Подчеркиваются, что Иордания «наряду с Сирией испытывает на себе негативные последствия тяжелейшего гуманитарного кризиса в соседней республике».

Стороны надеются «на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря «Эр-Рукбан», что будет способствовать общей стабилизации обстановки в регионе».

Ранее штаб России в САР обвинил США в срыве гумоперации в лагере «Рукбан». До этого США отказались гарантировать безопасность колонн для беженцев «Рукбана».