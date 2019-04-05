С подконтрольной США территории лагеря «Рукбан» выпустили около 1 тыс. беженцев

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что за минувшие сутки около 1 тыс. беженцев смогли покинуть территорию лагеря «Рукбан», находящуюся под контролем американских военных.

Генерал уточнил, что 4 апреля из лагеря беженцев «Рукбан» через пункт «Джлеб» вышло 985 гражданских лиц, все они были доставлены в пункты временного пребывания в городе Хомс, передает ТАСС.

«Им оказана необходимая квалифицированная помощь, они обеспечены питанием и проживанием», – заверил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Он напомнил, что для возвращения беженцев из зоны Эт-Танф, где расположен лагерь «Рукбан», налажена работа гуманитарного коридора и пункта пропуска «Джлеб», куда направлены колонны автобусов.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хара, Алеппо провинции Алеппо, Ниха, Крах, провинции Идлиб, Махара, Скальпия провинции Хама», – отметил Купчишин.

Ранее Россия призвала США не препятствовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

В начале марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал срочно эвакуировать жителей лагеря «Эр-Рукбан», подчеркнув, что власти Сирии «предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного и достойного возвращения граждан страны к родным очагам».

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