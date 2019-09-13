Порошенко пришел на допрос в госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в государственное бюро расследований по делу о возможном вмешательстве в работу судей, заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Порошенко был допрошен в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного административного суда Киева, передает телеканал «Наш».

По словам Ивановой, дело касается заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого Порошенко заявил о незаконности и неправосудности решения суда по делу об отмене национализации Приватбанка.

При этом в ГБР отметили, что ранее Порошенко не явился на допрос по этому уголовному делу.

Ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, Госбюро подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Он также не приходит на допрос в Госбюро расследований.